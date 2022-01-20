В Україні з'явився День вшанування "кіборгів" ДАПу: історії оборонців летовища розповіла ТСН

ТСН зустрілася з оборонцями аеропорту, які пригадали оборону "пекла на землі".

Відтепер в Україні захисників Донецького аеропорту вшановуватимуть щороку 20 січня. У Міністерстві оборони підписали відповідний наказ.

За подіями, які розгорталися на околицях Донецька від травня 2014-го і аж до січня 2015 року, без перебільшення, стежив увесь світ. Українські воїни тримали периметр летовища в буквальному розумінні — до останнього набою. Наша Юлія Кирієнко зустрілася з оборонцями аеропорту.

Про це йдеться 20 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Усе почалося у травні 2014-го, відколи українські спецпризначенці відбили атаку чеченських найманців, які намагалися захопити ще цілі будівлі терміналів. Наші бійці тоді розуміли, що зайняти будівлю ДАПу ворогові дозволити не можна. Бо аеропорт і його околиці перетворяться на плацдарм для наступу на українські підрозідли.

Бої точилися майже вісім місяців. Та після різдвяних свят 2015 року аеропорт імені Прокоф'єва став пеклом на землі, згадує боєць Анатолій Свирид. Він нині прийшов до своїх побратимів на кладовище.

Анатолій разом із групою бійців 90-го батальйону заїхав до терміналу останнім 18 січня, на підмогу побратимам. Шістьом із них повернутися з терміналів не судилося. І вже дорогою на позицію, коли земля навколо палала, а небо було чорним від вибухів снарядів артилерії, хлопці розуміли — це кінець. Але відступати ні в кого й думки не було, згадує боєць. Навіть тоді, коли стіни терміналу впали, а підмога, аби витягнути поранених, не прийшла.

"Якби не було ДАПу його, треба було придумати. Символ має бути, на який будуть рівнятись всі. Переважна більшість нашого батальйону хотіли потрапити саме туди", — говорить захисник летовища.

20 січня - день вшанування захисників Донецького аеропорту | Новини України

На руці в Анатолія — годинник, який був із ним у ДАПі. Потріскане скло на механізмі залишилося на згадку від осколка, який поцілив у руку. Іще кілька десятків прошили тіло бійця. Але він вижив.

Після руйнування терміналів Анатолій потрапив у полон. Разом із ним там опинився й кулеметник Ігор Брановицький. Йому з катівень окупантів повернутися не судилося. Бійця закатували бойовики, коли дізналися, що саме Ігорева зброя найбільше косила їхніх солдатів.

"Закатували за те, що назвався кулеметником, і сказав, що українець. Як його запитували, "чого ти прийшов до нас на Донбас", він сказав, що "Донбас — це Україна" і він "на своїй українській землі", — згадує військовий.

21 січня 2015-го аеропорт упав. Про солдатів, які його боронили, потім скажуть: вони витримали, не витримав бетон. Він поховав під собою десятки українських захисників. За весь час оборони на Донецькому летовищі загинули понад 200 солдатів різних підрозділів армії і добровольчих батальйонів. Іще пів тисячі були поранені.

Уже зруйновані термінали ДАПу останні бійці полишали 22 січня. По собі залишили випалену землю. Командири згодом скажуть, що українські оборонці своє завдання виконали. Бо коли ворог зрозумів, що не здатен вибити звідти українських захисників, просто знищив ДАП. А використати цю позицію для розгортання своїх сил окупанти не можуть і досі.

Оборона Донецького аеропорту навіки увійшла в історію війни з Росією, як символ стійкості наших захисників, які до останнього тримали стрій і не здали ворогові стратегічну точку фронту. Усіх, хто боронив летовище, сам ворог назвав "кіборгами", бо попри його всілякі зусилля, відбити позицію вцілілою не зміг.

І лише через сім років після завершення запеклих боїв на летовищі всі його захисники офіційно отримали День вшанування оборонців ДАПу. Бо 20 січня 2015-го українські сили зазнали найбільше одночасних втрат.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту.

Президент Зеленський у День пам'яті "кіборгів" закликав українців пам’ятати героїв, які "вистояли, незважаючи ні на що".

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