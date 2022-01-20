ЄС запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2"

Очільник Міненерго у Брюсселі обговорив, яку підтримку ЄС може надати Україні найближчими місяцями.

Євросоюз запросить Україну до участі у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.

"Ухвалено рішення, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні. Я дуже дякую нашим партнерам, це важливо", — сказав Галущенко.

Також міністр розповів, що у Брюсселі обговорив з європейськими партнерами дефіцит газу в Європі і високі ціни на нього, небезпечну монополію "Газпрому" і дії РФ на газовому ринку.

За його словами, у ЄС підтримують прагнення України синхронізуватися із європейською енергетичною мережею та від'єднатися від російських та білоруських енергомереж.

"Відбулася дуже хороша зустріч з українським міністром енергетики Германом Галущенком. Ми обговорили співпрацю у сфері енергобезпеки та підтримку, яку ЄС може надати Україні найближчими місяцями", — написала своєю чергою Сімсон в Twitter.

A very good meeting with the Ukrainian energy minister German Galushchenko.



We discussed joint cooperation on #energysecurity & the support the #EU can offer #Ukraine in the coming months. pic.twitter.com/tViT92DfZv — Kadri Simson (@KadriSimson) January 20, 2022

Нагадаємо, у грудні 2021 року у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2".

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