ЕС пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2"

Глава Минэнерго в Брюсселе обсудил, какую поддержку ЕС может оказать Украине в ближайшие месяцы.

Евросоюз пригласит Украину для участия в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.

"Принято решение, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня. Я очень благодарю наших партнеров, это важно", — сказал Галущенко.

Также министр рассказал, что в Брюсселе обсудил с европейскими партнерами дефицит газа в Европе и высокие цены на него, опасную монополию "Газпрома" и действия РФ на газовом рынке.

По его словам, в ЕС поддерживается стремление Украины синхронизироваться с европейской энергетической сетью и отсоединиться от российских и белорусских энергосетей.

"Состоялась очень хорошая встреча с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Мы обсудили сотрудничество в сфере энергобезопасности и поддержку, которую ЕС может оказать Украине в ближайшие месяцы", — написала в свою очередь Симсон в Twitter.

A очень хорошее времяпрепровождение с Украинской энергией ministr Герман Галущенко.



We discussed joint cooperation on #energysecurity & support #EU can offer #Ukraine in the coming months. pic.twitter.com/tViT92DfZv — Kadri Simson (@KadriSimson) January 20, 2022

Напомним, в декабре 2021 года в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2".

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