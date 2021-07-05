Вбивству чоловіка в ресторані Запоріжжя передувала масова бійка

Ще одного пораненого чоловіка стан стабілізували.

Чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані, розшукують у Запоріжжі. Конфлікт трапився між двома компаніями молодиків на літній терасі. Спочатку була масштабна бійка, у якій взяли участь до десятка відвідувачів, а потім кілька людей дістали зброю.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Очевидці кажуть, постріли лунали з обох боків. Поранення дістали двоє, стрілець утік. Правоохоронці вже встановили його особу, нині 26-річного молодика на чорному «Лексусі» розшукують.

30-річний чоловік, який отримав поранення в грудну клітину, помер ще до приїзду швидкої.

Його товариша з важким пораненням черевної порожнини доправили до реанімації. «Надійшов він в критичному стані, доставлений швидкою допомогою, одразу був переміщений до операційної. Надано допомогу в достатньому обсязі, зараз він вже екстубірований, сам дихає, сам підтримує життєві функції, поки знаходиться в відділенні реанімації, але стан вже стабілізувався», - повідомив лікар Центру екстреної медичної допомоги м. Запоріжжя Олег Великий.

Новини України: у Запоріжжі розшукують чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані

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