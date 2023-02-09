"Вікно можливостей": чому росіяни можуть піти в наступ саме найближчим часом

На думку Черника, Путін намагається атакувати до того, поки українська армія отримає потужне західне озброєння і техніку.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник не виключає, що російські окупанти можуть активізуватися і РФ контратакувати на Луганщині або Харківщині.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.ua.

Черник нагадав, що контрнаступальні дії противника тривають із листопада. Після того, як росіяни вивели з правобережної Херсонщини потужне угруповання, воно було сконцентроване на східному фронті. З того часу відбувається оперативний тиск противника на наші позиції як в районі Вугледара, так і в Сіверсько-Бахмутській дузі.

Чи може РФ контратакувати на Луганщині або Харківщині?

"Звичайно, на такий крок вони можуть відважитися", – вважає експерт.

Чи є для цього у росіян повноцінне прикриття бронетехнікою, артилерією і авіцією?

"Ні, немає у повному обсязі. Але логіка боїв під Бахмутом свідчить про те, що противник вдався до своєї класичної, історичної практики застосування величезних піхотних валів. І вони можуть кинути у бій на будь-якому напрямку якусь велику кількість свого особового складу", – зазначив Черник.

Чому вони вдаються до такого типу бойових дій і чому тиснуть саме зараз

За словами експерта, путінські еліти і сам диктатор дуже добре усвідомлюють, що найближчими місяцями українська армія буде повністю переозброєна на західний зразок.

"І це буде серйозний паритет, який може створити умови для переломної точки у війні. Саме тому вони вважають, що мають зараз "вікно можливостей", – підсумував аналітик.