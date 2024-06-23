Війна за ідею: відомий волонтер Сіницин пояснив, що таке перемога

Військовослужбовець, аеророзвідник, громадський діяч і відомий волонтер Роман Сініцин пояснив, що таке перемога.

В інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній він розповів, що для всіх людей вона може бути різною.

“Коли я йшов до війська, то, звісно, малював якусь картинку, що ми вийдемо на кордони і в Крим зайдемо. Можливо, це станеться. Для мене це перемога. Але ти права, перемога, вона може бути, ну, різною. Я знаю, що для багатьох людей перемогою було б, аби це все закінчилось”, — каже військовий.

За його словами, багато людей вважають, що після закінчення війни перестануть літати “шахеди”, почнуть випускати військовозобов’язних за кордон, життя покращиться і все стане так, як було раніше.

“Але прикол в тому, що, ну, як раніше вже не буде ніколи. Може бути гірше, може бути дуже гірше, ну, а може бути трохи краще. І все це, насправді, не залежить від якоїсь там військового керівництва, влади. Це все залежить від кожного з нас, від тих дій і рішень, які ми приймаємо сьогодні. Допомагаємо фронту, не допомагаємо. Як ми відносимося і ставимося до військових, до хлопців, які отримали поранення, до багатьох інших речей, які пов'язані з війною. У Києві взагалі не відчувається, що в нас країна воює. І це все перестало, мабуть, відчувати ще десь в травні 2022 року В травні-червні вже місто почало жити мирним життям”, — розповів Роман Сініцин.

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