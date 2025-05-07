Загальна військова підготовка всіх українців: чи готові законопроєкти

Загальна військова підготовка / © Associated Press

Реклама

Всі українці мають бути готовими до спротиву ворогові на різних рівнях, проте наразі нічого не відомо про документи щодо загальної військової підготовки.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко для TSN.ua, коментуючи заяву заступниці голови ОП Ірини Верещук.

«Я не бачу цих документів, цих законопроєктів, якщо вони є. Я знаю, що дійсно така заява була, але треба побачити. Якщо ви юрист, треба бачити текст, знаєте, щоби робити якісь висновки. Але я розумію ідею. Дійсно, ми маємо бути готові і наше населення має бути готові до спротиву на всіх рівнях. Це важлива річ, я це розумію, але питання, в якій юридичній формі це буде відбуватись, над цим треба працювати», — сказавв Мережко.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Путін грає з Трампом: чи вийдуть США з перемовин? ДИВІТЬСЯ НАЖИВО

Нагадаємо, Ірина Верещук анонсувала появу нових законів про підготовку усього цивільного населення до спротиву ворогу.

Своєю чергою радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва заявила, що в Україні можна було б використати норвезький приклад, за яким жінки йдуть добровільно на строкову службу.

Реклама