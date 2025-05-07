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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
279
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Загальна військова підготовка всіх українців: чи готові законопроєкти

Нардеп Олександр Мережко прокоментував заяву Верещук щодо загальної військової підготовки.

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Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
Загальна військова підготовка

Загальна військова підготовка / © Associated Press

Всі українці мають бути готовими до спротиву ворогові на різних рівнях, проте наразі нічого не відомо про документи щодо загальної військової підготовки.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко для TSN.ua, коментуючи заяву заступниці голови ОП Ірини Верещук.

«Я не бачу цих документів, цих законопроєктів, якщо вони є. Я знаю, що дійсно така заява була, але треба побачити. Якщо ви юрист, треба бачити текст, знаєте, щоби робити якісь висновки. Але я розумію ідею. Дійсно, ми маємо бути готові і наше населення має бути готові до спротиву на всіх рівнях. Це важлива річ, я це розумію, але питання, в якій юридичній формі це буде відбуватись, над цим треба працювати», — сказавв Мережко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

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Нагадаємо, Ірина Верещук анонсувала появу нових законів про підготовку усього цивільного населення до спротиву ворогу.

Своєю чергою радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва заявила, що в Україні можна було б використати норвезький приклад, за яким жінки йдуть добровільно на строкову службу.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
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