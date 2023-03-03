Всього лише один чай: як покращити травлення без таблеток

Чай допомагає не лише зігрітися або збадьоритися. Деякі напої допомагають покращити травлення. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що робити, щоб добре працював шлунок.

Чай для покращення травлення: який рекомендовано пити

За словами лікарів існує безпечний, простий та швидкий спосіб, який допоможе покращити травлення. Для того аби налагодити травну систему потрібно пити чай з кульбаби. Хоча цей напій не надто популярний, але дуже корисний. Він точно здивує своїми заспокійливими властивостями.

Позитивний вплив чаю з кульбаби на роботу кишківника можна пояснити його унікальним складом. Першими організм зустрічає сполуки, які продукують жовч. Саме вони є відмінними помічниками травлення. За словами дієтологині Лізи Річардс, в чаї з кульбаби містяться сесквітерпенові лактони. Вони змушують кишківник швидше та ефективніше виробляти травні соки. Вони, а також жовч, допомагають розщеплювати жири та навіть можуть діяти як легкий проносний засіб.

Чай для покращення травлення може стати можливістю для людей, які страждають від запорів, відмовитися від лікарських препаратів. Налагодити травну систему допомагає також і клітковина інуліну, яка слугує джерелом живлення для корисних бактерій. А ще вони будуть раді фенольним кислотам, які є відомими протизапальними сполуками. Якщо кишківник запалений, це негативно впливає на весь процес травлення та уповільнює обмін речовин, що підвищує ризик набрати надмірну вагу.

Якщо ж вам не смакує чай з кульбаби, можна замінити його на зелень цієї рослини. Наприклад, її можна зустріти в деяких салатах чи інших стравах.

Як покращити роботу кишківника: готуємо чай з кульбаби

Лікарі рекомендують пити чай з кульбаби не більше трьох разів на день. Щоб приготувати напій вам знадобляться: 1 (2,5 за бажанням) чайних ложок висушеного листя кульбаби чи 0,5-2 чайні ложки сушеного коріння цієї рослини. Залити окропом і настоювати протягом 10-15 хвилин. Не забудьте перед вживанням процідити.

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