Безглютенова паска: найкращі рецепти

Безглютенова паска: рецепти

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Безглютенові паски є особливою випічкою, призначеною в першу чергу для людей, які мають медичні показання для дотримання безглютенової дієти. Глютен — це білок, що міститься в таких злаках, як пшениця, жито та ячмінь. Для певних груп людей вживання глютену може призводити до серйозних проблем зі здоров’ям, для них бБезглютенова паска — це чудовий варіант.

Випікання безглютенової паски дозволяє кожному члену родини та гостю, незалежно від їхніх харчових обмежень, відчути себе частиною святкового столу та насолодитися традиційною стравою. Приготування безглютенової паски відкриває нові можливості для кулінарної творчості. Існує безліч рецептів з використанням різного безглютенового борошна (рисового, кукурудзяного, гречаного, мигдалевого, кокосового тощо), що дозволяє створювати паски з різними смаками та текстурами

Пропонуємо найкращі рецепти безглютенової паски.

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Святкова безглютенова паска: традиційний рецепт

Інгредієнти

600 г безглютенової борошняної суміші

250 мл теплого молока

1 пакетик ванільного цукру (приблизно 8-10 г)

2 склянки цукрового піску (кількість можна регулювати за смаком)

3 великих яйця

150 г родзинок (за бажанням можна попередньо замочити в теплій воді або ромі)

0,5 чайної ложки дрібної солі

3 столових ложки густої сметани (будь-якої жирності)

50 г свіжих дріжджів (можна замінити на 15-17 г сухих швидкодіючих дріжджів)

150 г вершкового масла (розтопленого та охолодженого до кімнатної температури)

Для приготування глазурі:

1 великий яєчний білок (кімнатної температури)

200 г цукрової пудри (просіяної)

Покрокове приготування

Готуємо опару. У глибокій мисці з’єднайте тепле молоко, свіжі дріжджі (якщо використовуєте сухі, додайте їх одразу до борошна), половину підготовленої безглютенової борошняної суміші (300 г) та 1 столову ложку цукрового піску. Ретельно перемішайте до однорідності. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою та поставте в тепле місце без протягів на 30 хвилин. Опара має збільшитися в об’ємі та стати пористою — це свідчить про активність дріжджів. Замішуємо тісто. До піднятої опари вбийте 2 яйця (одне залиште для змащування), додайте сметану, решту цукрового піску, розтоплене та охолоджене вершкове масло, ванільний цукор та сіль. Перемішайте до однорідності. Додайте родзинки (попередньо промиті та обсушені) та поступово всипайте залишок безглютенової борошняної суміші, постійно вимішуючи тісто. Тісто має вийти м’яким, еластичним і трохи липким. Підготуйте форми для пасок. Їх необхідно ретельно змастити рослинною олією (без запаху) та, за бажанням, присипати безглютеновою борошняною сумішшю або манкою (також без глютену), щоб паски легше виймалися після випікання. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи їх приблизно на половину об’єму. Накрийте форми з тістом рушником або харчовою плівкою та поставте в тепле місце без протягів для підйому. Час підйому може варіюватися залежно від температури в приміщенні та активності дріжджів, але зазвичай це займає від 30 хвилин до 1 години, або доки тісто не збільшиться в об’ємі майже вдвічі. Перед випіканням змастіть верх пасок збитим яйцем. Випікаємо паски. Розігрійте духовку до температури 200°C. Обережно поставте форми з пасками в розігріту духовку. Час випікання залежить від розміру форм та особливостей вашої духовки. Маленькі паски зазвичай випікаються близько 20 хвилин, великі — приблизно 35-40 хвилин. Готовність пасок можна перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою з центру випічки. Якщо верх пасок починає занадто швидко підрум’янюватися, можна накрити їх фольгою. Готуємо глазур. Поки паски остигають, приготуйте глазур. У чистій сухій мисці збийте яєчний білок міксером до утворення стійких піків. Поступово, невеликими порціями, додавайте просіяну цукрову пудру, продовжуючи збивати до отримання густої, блискучої та однорідної глазурі. Прикрашаємо готові паски. Дістаньте готові паски з духовки та дайте їм повністю охолонути у формах. Потім обережно вийміть паски з форм та змастіть зверху приготовленою глазур’ю. За бажанням, прикрасьте паски кондитерською посипкою, цукатами, горіхами або іншими святковими елементами.

Паска без глютену, без дріжджів, з медом і родзинками

Для тих, хто уникає вживання дріжджів, існує чудовий рецепт безглютенової паски з додаванням натурального меду та соковитих родзинок, що вирізняється особливим ароматом та ніжним смаком.

Інгредієнти

500 г низькобілкової хлібної суміші, спеціально розробленої для безглютенової випічки.

4-5 свіжих курячих яєць (кількість варіюється залежно від їх розміру) або відповідна кількість замінника яєць, згідно з інструкцією виробника.

200 г розтопленої кокосової олії, яка додасть випічці особливої м’якості та аромату.

½ склянки теплого молока (можна використовувати коров’яче або будь-який рослинний замінник молока, наприклад, мигдальне чи соєве, залежно від індивідуальних переваг).

1 столова ложка натурального меду, який не лише додасть солодкості, але й збагатить смак паски.

150 г добірних родзинок, попередньо промитих та за бажанням замочених у теплій воді для більшої м’якості.

1 чайна ложка харчової соди, яка забезпечить необхідну пишність тіста без використання дріжджів.

½ чайної ложки яблучного оцту, необхідного для реакції з содою та надання тісту легкості.

Ваніль у будь-якій формі (екстракт, ванільний цукор) на ваш смак для ароматизації.

Послідовність приготування

У глибокій місткості збийте за допомогою міксера розтоплену кокосову олію, рідкий мед та яйця (або їх замінник) до утворення легкої та повітряної піни. Цей етап є важливим для насичення тіста повітрям. До отриманої однорідної суміші обережно влийте тепле молоко, а потім поступово додайте заздалегідь просіяну безглютенову борошняну суміш та харчову соду, погашену яблучним оцтом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до утворення гладкого та однорідного тіста без грудочок. На завершальному етапі додайте в тісто підготовлені родзинки та ваніль для аромату. Ще раз акуратно перемішайте, щоб родзинки рівномірно розподілилися по всьому об’єму тіста. Підготуйте форми для випікання пасок, змастивши їх будь-якою рафінованою рослинною олією та присипавши безглютеновою борошняною сумішшю, щоб запобігти прилипанню. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи їх не більше ніж на половину об’єму, оскільки воно підніметься під час випікання. Розігрійте духову шафу до температури 180-200 °C. Помістіть форми з тістом у розігріту духовку та випікайте протягом 35-40 хвилин. Готовність пасок перевірте за допомогою дерев’яної палички або зубочистки — вона має вийти сухою після проколювання центральної частини випічки. За необхідності збільште час випікання до повної готовності. Після випікання дайте паскам трохи охолонути у формах, а потім обережно витягніть їх. За бажанням, готові безглютенові паски можна посипати цукровою пудрою або прикрасити улюбленою глазур’ю.

Швидка паска без глютену з сухими дріжджами

А для тих, в кого обмаль часу, пропонуємо експрес-рецепт безглютенової паски з використанням сухих дріжджів, що дозволяє відносно швидко приготувати ароматну та смачну великодню випічку.

Інгредієнти

350-450 г низькобілкової хлібної суміші (кількість варіюється залежно від консистенції тіста).

5 великих курячих яєць або відповідна кількість замінника яєць.

120 г розтопленої, але не гарячої кокосової олії.

½ склянки теплого молока або його рослинного аналога.

100 г коричневого цукру, який додасть випічці особливого карамельного відтінку.

3 чайні ложки сухих швидкодіючих дріжджів, що значно скорочують час підйому тіста.

½ чайної ложки яблучного оцту.

3 чайні ложки свіжовичавленого лимонного соку, який додасть приємної цитрусової нотки.

Цедра одного середнього лимона, натерта на дрібній терці для насиченого аромату.

250 г різноманітних сухофруктів (курага, родзинки, журавлина тощо), попередньо подрібнених за бажанням.

50 г подрібнених лісових горішків (можна використовувати будь-які інші горіхи на ваш смак).

1 чайна ложка харчової соди.

1 чайна ложка ванільного цукру для підсилення аромату.

Приготування паски

У великій мисці ретельно змішайте просіяну низькобілкову борошняну суміш (спочатку використайте 350 г, а залишок додавайте за необхідності), коричневий цукор, ванільний цукор та сухі дріжджі. Додайте до сухої суміші тепле молоко, розтоплену кокосову олію, свіжовичавлений лимонний сік та харчову соду, погашену яблучним оцтом. За допомогою міксера або віничка добре збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. В окремій мисці збийте яйця до легкої піни, а потім додайте їх до основної суміші. Знову ретельно збийте до отримання однорідного та гладкого тіста. Введіть у тісто натерту лимонну цедру та подрібнені сухофрукти. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Якщо тісто здається занадто рідким, поступово додайте залишок борошняної суміші, продовжуючи вимішувати. Підготуйте форми для пасок, змастивши їх рослинною олією без запаху та присипавши безглютеновою борошняною сумішшю. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи їх приблизно до половини об’єму. Посипте поверхню заготовок подрібненими лісовими горішками. Змочіть руки водою та обережно розрівняйте поверхню тіста у формах. Дайте заготовкам постояти в теплому місці без протягів протягом 30 хвилин для підйому. Розігрійте духову шафу до температури 180-200 °C. Обережно помістіть форми з пасками в розігріту духовку та випікайте протягом 35-40 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою — вона має вийти сухою після проколювання центральної частини паски. За необхідності збільште час випікання до повної готовності. Після випікання дайте паскам повністю охолонути у формах, а потім вийміть їх та прикрасьте за бажанням цукровою пудрою або улюбленою глазур’ю.