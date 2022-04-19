Сирна паска: рецепти в духовці та без випікання

24 квітня 2022 року християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Традиційно до святкового столу випікаються дріжджову випічку, але також дуже популярною є сирна паска. ТСН.ua розповідає, як готується сирна паска в духовці та без випікання.
Сирна паска без випікання
Якщо у вас немає часу пекти традиційну паску на Великдень, але порадувати сім'ю смачним великоднім десертом хочеться, тоді вам стане в нагоді цей рецепт.
Інгредієнти
- 350 г домашнього сиру 9%;
- 150 г сметани;
- 100 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 2 г ванільного цукру;
- 100 г цукру;
- 100 г родзинок;
- 100 г цукатів.
Приготування
- Жовтки відділити від білків та змішати з цукром, вершковим маслом та сметаною. Вінчиком збити, щоб отримати однорідну масу. Після цього додати цукор та ванільний цукор. Ще раз перемішати.
- Домашній сир перетерти через сито, з'єднати зі сметанно-яєчною масою. Ретельно перемішати. Всипати родзинки і цукати. Ще раз перемішати.
- Викласти суміш в спеціальну форму для сирної паски (пасочницю), добре утрамбувати. Поставити в холодильник на 6 годин. Після чого акуратно зняти форму.
- Сирну паску можна прикрасити цукатами та цукровою пудрою за бажанням.
Сирна паска в духовці
Такий легкий десерт стане чудовою альтернативою традиційній дріжджовій пасці.
Інгредієнти
- 400 г домашнього сиру;
- 8 яєць;
- 70 г вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 2 г ванільного цукру;
- 100 г родзинок.
Приготування
- Духовку увімкнути та поставити на 180 градусів, щоб вона розігрівалася.
- Домашній сир перетерти, додати цукор та ванільний цукор.
- Вершкове масло розтопити на водяній бані, влити до сирної маси. Окремо збити блендером яйця і вмішати до суміші.
- Додати в тісто родзинки. Перекласти його у форму для запікання та поставити до духовки на 40 хвилин.