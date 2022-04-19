Сирна паска: рецепти в духовці та без випікання

Сирна паска в духовці та без випікання: два популярних варіанта / pixabay.com

24 квітня 2022 року християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Традиційно до святкового столу випікаються дріжджову випічку, але також дуже популярною є сирна паска. ТСН.ua розповідає, як готується сирна паска в духовці та без випікання.

Сирна паска без випікання

Якщо у вас немає часу пекти традиційну паску на Великдень, але порадувати сім'ю смачним великоднім десертом хочеться, тоді вам стане в нагоді цей рецепт.

Інгредієнти

350 г домашнього сиру 9%;

150 г сметани;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

2 г ванільного цукру;

100 г цукру;

100 г родзинок;

100 г цукатів.

Приготування

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Жовтки відділити від білків та змішати з цукром, вершковим маслом та сметаною. Вінчиком збити, щоб отримати однорідну масу. Після цього додати цукор та ванільний цукор. Ще раз перемішати. Домашній сир перетерти через сито, з'єднати зі сметанно-яєчною масою. Ретельно перемішати. Всипати родзинки і цукати. Ще раз перемішати. Викласти суміш в спеціальну форму для сирної паски (пасочницю), добре утрамбувати. Поставити в холодильник на 6 годин. Після чого акуратно зняти форму. Сирну паску можна прикрасити цукатами та цукровою пудрою за бажанням.

Сирна паска в духовці

Такий легкий десерт стане чудовою альтернативою традиційній дріжджовій пасці.

Інгредієнти

400 г домашнього сиру;

8 яєць;

70 г вершкового масла;

100 г цукру;

2 г ванільного цукру;

100 г родзинок.

Приготування