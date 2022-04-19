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Сирна паска: рецепти в духовці та без випікання

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Сирна паска: рецепти в духовці та без випікання

Сирна паска в духовці та без випікання: два популярних варіанта / pixabay.com

24 квітня 2022 року християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Традиційно до святкового столу випікаються дріжджову випічку, але також дуже популярною є сирна паска. ТСН.ua розповідає, як готується сирна паска в духовці та без випікання.

Сирна паска без випікання

Якщо у вас немає часу пекти традиційну паску на Великдень, але порадувати сім'ю смачним великоднім десертом хочеться, тоді вам стане в нагоді цей рецепт.

Інгредієнти

  • 350 г домашнього сиру 9%;
  • 150 г сметани;
  • 100 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 2 г ванільного цукру;
  • 100 г цукру;
  • 100 г родзинок;
  • 100 г цукатів.

Приготування

  1. Жовтки відділити від білків та змішати з цукром, вершковим маслом та сметаною. Вінчиком збити, щоб отримати однорідну масу. Після цього додати цукор та ванільний цукор. Ще раз перемішати.
  2. Домашній сир перетерти через сито, з'єднати зі сметанно-яєчною масою. Ретельно перемішати. Всипати родзинки і цукати. Ще раз перемішати.
  3. Викласти суміш в спеціальну форму для сирної паски (пасочницю), добре утрамбувати. Поставити в холодильник на 6 годин. Після чого акуратно зняти форму.
  4. Сирну паску можна прикрасити цукатами та цукровою пудрою за бажанням.

Сирна паска в духовці

Такий легкий десерт стане чудовою альтернативою традиційній дріжджовій пасці.

Інгредієнти

  • 400 г домашнього сиру;
  • 8 яєць;
  • 70 г вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 2 г ванільного цукру;
  • 100 г родзинок.

Приготування

  1. Духовку увімкнути та поставити на 180 градусів, щоб вона розігрівалася.
  2. Домашній сир перетерти, додати цукор та ванільний цукор.
  3. Вершкове масло розтопити на водяній бані, влити до сирної маси. Окремо збити блендером яйця і вмішати до суміші.
  4. Додати в тісто родзинки. Перекласти його у форму для запікання та поставити до духовки на 40 хвилин.
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