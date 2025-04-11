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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Жінка народила чужу дитину через помилку: що сталося

Плутанину виявили не одразу та зовсім випадково.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Новонароджений малюк

Новонароджений малюк / © Freepik

Жінка в Австралії несвідомо народила чужу дитину після того, як отримала ембріон іншої пацієнтки з клініки екстракорпорального запліднення через «людську помилку». У подібній ситуації раніше опинилася біла жінка зі США, яка народила чужу темношкіру дитину.

Як повідомляє Independent, плутанина була виявлена в лютому, коли клініка Monash IVF в місті Брісбен виявила, що у біологічних батьків було занадто багато ембріонів на зберіганні. Співробітники клініки з’ясували, що ембріон іншої пацієнтки був помилково розморожений і переданий біологічній матері.

Австралійські ЗМІ повідомили, що дитина народилася 2024 року. У Monash IVF не підтвердили вік малюка.

Компанія, один із найбільших австралійських провайдерів ЕКЗ, заявила, що первинне розслідування не виявило жодних інших подібних помилок. У заяві компанії не вказані імена пацієнтів, про яких йшлося, і не розкриваються деталі щодо опіки над дитиною.

«Ми всі в Monash IVF спустошені, і ми перепрошуємо всіх причетних», — сказав генеральний директор компанії Міхаель Кнаап. «Ми продовжуватимемо підтримувати пацієнтів у цей надзвичайно важкий час».

«Людська помилка» була допущена «попри суворі лабораторні протоколи безпеки», — йдеться в заяві. Компанія заявила, що повідомила про цей інцидент відповідний регуляторний орган штату Квінсленд.

Нагадаємо, у Великій Британії народилася перша дитина після трансплантації матки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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