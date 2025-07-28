"Живчик" в домашіх умовах: рецепти яблучної насолоди для всієї родини

Живчик в домашніх умовах

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Напої, приготовані за цими рецептами надзвичайно схожі на відомий магазинний напій. Рецепти ідеально підходять для перестиглих або трохи побитих яблук, які вже не придатні для інших страв, але саме з них виходить чудовий «Живчик».

Рецепт «Живчика» з подвійним настоюванням

Інгредієнти:

Відро яблук (переважно червоних, можна перестиглих або збитих)

Вода

Цукор (з розрахунку одна склянка на 3 літри соку)

Приготування:

Ретельно вимийте яблука. Обріжте всі пошкоджені та надгнилі ділянки, видаліть серцевину. Чистити яблука від шкірки не потрібно. Нарізані яблука помістіть у велику каструлю або відро. Залийте їх окропом так, щоб вода повністю покривала яблука. Накрийте кришкою і залиште настоюватися приблизно на 5-6 годин, до повного охолодження. Процідіть рідину. Це буде ваш перший віджим. Ті ж самі яблука знову залийте окропом і залиште ще на 5-6 годин до охолодження. Знову процідіть рідину. Після цього яблука вже не знадобляться, їх можна викинути. Обидва відціджені соки процідіть через марлю, щоб видалити дрібні частинки. З’єднайте їх в одній великій каструлі. Додайте цукор з розрахунку одна склянка цукру на 3 літри соку. Доведіть сік до кипіння і варіть приблизно 10 хвилин. Гарячий «Живчик» розлийте в стерилізовані банки і щільно закрутіть стерилізованими кришками. Банки додатково стерилізувати не потрібно. Переверніть банки догори дном, укутайте їх на ніч (або приблизно на 10 годин). Після повного охолодження перенесіть банки у прохолодне місце, наприклад, у погріб.

Рецепт «Живчика» за ніч

Цей варіант «Живчика» також чудово підходить для яблук, що опадають.

Інгредієнти:

Відро яблук

1,5 відра окропу

600 г цукру

1 ч.л. лимонної кислоти

Приготування:

Наріжте яблука пластинками. Чистити їх або вирізати серцевину з насінням не потрібно. Просто видаліть червиві або зіпсовані частини. Залийте нарізані яблука 1,5 відра кип’ятку. Накрийте каструлю кришкою і залиште настоюватися на ніч. Якщо залишаєте на довший час, періодично перемішуйте яблука. Після настоювання вийміть яблука, а настій ретельно процідіть. До процідженого настою додайте 600 г цукру та 1 чайну ложку лимонної кислоти. Доведіть напій до кипіння і відразу ж розлийте його в стерилізовані банки.

З цього рецепту виходить приблизно 12 літрів смачного напою. Зверніть увагу, що з соковитих яблук напій буде темнішим, а з менш соковитих — світлішим.

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