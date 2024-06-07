Не викидайте часникові стрілки: з них вийде смачна, корисна та швидка літня страва

Багато хто просто викидає часникові стрілки, але їх можна використати з користю, приготувавши смачну та легку страву, яка сподобається всій родині.
Часникові стрілки — нерозкриті бутони квітів часнику. Їх городники зрізають для покращення урожайності самої цибулини. Вони їстівні, відрізняються особливим смаком та дуже поживні.
Інгредієнти
- часникові стрілки
- 150 г
- яйце
- 3 шт
- твердий сир
- 80 г
- помідори
- 1-2 шт
- солодкий перець
- 1 шт
- олія
- 1-3 ст. ложки
- сіль, чорний мелений перець, кріп
- за смаком
Спосіб приготування такого незвичайного сніданку дуже простий:
- Часникові стрілки потрібно промити у воді, обрізати насіннєві коробочки та обсушити. Потім нарізати на смужки довжиною 4-5 см.
- Помідори та перець помити. Перець розрізати, очистити від насіння, нарізати тонкою соломкою. З помідорів зняти шкірку і нарізати кубиками.
- Кріп промити і дрібно порубати ножем. Твердий сир натерти на терці.
- Розбити у невелику миску яйця, додати сіль та перець, дрібно нарізаний кріп і натертий сир.
- Розігріти олію на сковороді, викласти часникові стрілки і обсмажити на середньому вогні 2-3 хвилини. Потім додати помідори і перець, посолити. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою і тушкувати 5 хвилин.
- Вилити у сковороду підготовлену яєчну суміш, накрити знову кришкою і смажити на слабкому вогні 5-7 хвилин. Потім вимкнути плиту і дати настоятися ще 1 хвилину.
Такий оригінальний сніданок точно сподобається вашим рідним. Ба більше, він дуже поживний, адже в часникових стрілках міститься велика кількість вітаміну С, а також вітаміни А, В1, В2, Е, РР.