Не викидайте часникові стрілки: з них вийде смачна, корисна та швидка літня страва

Багато хто просто викидає часникові стрілки, але їх можна використати з користю, приготувавши смачну та легку страву, яка сподобається всій родині.

Часникові стрілки — нерозкриті бутони квітів часнику. Їх городники зрізають для покращення урожайності самої цибулини. Вони їстівні, відрізняються особливим смаком та дуже поживні.

Інгредієнти часникові стрілки 150 г яйце 3 шт твердий сир 80 г помідори 1-2 шт солодкий перець 1 шт олія 1-3 ст. ложки сіль, чорний мелений перець, кріп за смаком

Спосіб приготування такого незвичайного сніданку дуже простий:

Часникові стрілки потрібно промити у воді, обрізати насіннєві коробочки та обсушити. Потім нарізати на смужки довжиною 4-5 см. Помідори та перець помити. Перець розрізати, очистити від насіння, нарізати тонкою соломкою. З помідорів зняти шкірку і нарізати кубиками. Кріп промити і дрібно порубати ножем. Твердий сир натерти на терці. Розбити у невелику миску яйця, додати сіль та перець, дрібно нарізаний кріп і натертий сир. Розігріти олію на сковороді, викласти часникові стрілки і обсмажити на середньому вогні 2-3 хвилини. Потім додати помідори і перець, посолити. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою і тушкувати 5 хвилин. Вилити у сковороду підготовлену яєчну суміш, накрити знову кришкою і смажити на слабкому вогні 5-7 хвилин. Потім вимкнути плиту і дати настоятися ще 1 хвилину.

Такий оригінальний сніданок точно сподобається вашим рідним. Ба більше, він дуже поживний, адже в часникових стрілках міститься велика кількість вітаміну С, а також вітаміни А, В1, В2, Е, РР.