Категорія
Сніданки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не викидайте часникові стрілки: з них вийде смачна, корисна та швидка літня страва

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Дата публікації
Перегляди
474
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Не викидайте часникові стрілки: з них вийде смачна, корисна та швидка літня страва

Як приготувати стрілки часнику з яйцем / Фото: Фото з відкритих джерел

Багато хто просто викидає часникові стрілки, але їх можна використати з користю, приготувавши смачну та легку страву, яка сподобається всій родині.

Часникові стрілки — нерозкриті бутони квітів часнику. Їх городники зрізають для покращення урожайності самої цибулини. Вони їстівні, відрізняються особливим смаком та дуже поживні.

Інгредієнти

часникові стрілки
150 г
яйце
3 шт
твердий сир
80 г
помідори
1-2 шт
солодкий перець
1 шт
олія
1-3 ст. ложки
сіль, чорний мелений перець, кріп
за смаком

Спосіб приготування такого незвичайного сніданку дуже простий:

  1. Часникові стрілки потрібно промити у воді, обрізати насіннєві коробочки та обсушити. Потім нарізати на смужки довжиною 4-5 см.
  2. Помідори та перець помити. Перець розрізати, очистити від насіння, нарізати тонкою соломкою. З помідорів зняти шкірку і нарізати кубиками.
  3. Кріп промити і дрібно порубати ножем. Твердий сир натерти на терці.
  4. Розбити у невелику миску яйця, додати сіль та перець, дрібно нарізаний кріп і натертий сир.
  5. Розігріти олію на сковороді, викласти часникові стрілки і обсмажити на середньому вогні 2-3 хвилини. Потім додати помідори і перець, посолити. Зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою і тушкувати 5 хвилин.
  6. Вилити у сковороду підготовлену яєчну суміш, накрити знову кришкою і смажити на слабкому вогні 5-7 хвилин. Потім вимкнути плиту і дати настоятися ще 1 хвилину.

Такий оригінальний сніданок точно сподобається вашим рідним. Ба більше, він дуже поживний, адже в часникових стрілках міститься велика кількість вітаміну С, а також вітаміни А, В1, В2, Е, РР.

Повʼязані теми:

Наступна публікація