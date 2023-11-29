Ідеальний до м'яса: рецепт журавлинного соусу

Домашній журавлинний соус набагато кращий, ніж куплений у магазині. Рецепт цього соусу в своєму Instagram-блозі пропонує кулінарка Канкана Саксена. Він готується швидко та ідеально поєднується з м'ясом в будь-яку пору року.

У каструлі змішайте журавлину, цукор, гілочки розмарину, бадьян, паличку кориці та апельсиновий сік. Далі доведіть суміш до кипіння та варіть 10 хвилин, постійно помішуючи. За цей час журавлина розкриється, а соус загусне. В останню хвилину приготування обережно спробуйте соус, щоб визначити, чи відповідає він бажаному рівню солодкості. Якщо ні, додайте ще трохи цукру. З готового соусу витягніть гілочки розмарину, палички кориці та бадьян, зніміть каструлю з вогню і дайте їй повністю охолонути. Перед подачею натріть трохи апельсинової цедри поверх соусу для зовнішнього вигляду.

Загусник додавати не потрібно, оскільки соус загусне сам. Це пояснюється тим, що в журавлині дуже багато пектину. Пектин активується, коли журавлина розкривається. Саме пектин надає варенню та желе густоти.

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