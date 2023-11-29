Ідеальний до м'яса: рецепт журавлинного соусу

Домашній журавлинний соус набагато кращий, ніж куплений у магазині. Рецепт цього соусу в своєму Instagram-блозі пропонує кулінарка Канкана Саксена. Він готується швидко та ідеально поєднується з м'ясом в будь-яку пору року.
- У каструлі змішайте журавлину, цукор, гілочки розмарину, бадьян, паличку кориці та апельсиновий сік.
- Далі доведіть суміш до кипіння та варіть 10 хвилин, постійно помішуючи. За цей час журавлина розкриється, а соус загусне.
- В останню хвилину приготування обережно спробуйте соус, щоб визначити, чи відповідає він бажаному рівню солодкості. Якщо ні, додайте ще трохи цукру.
- З готового соусу витягніть гілочки розмарину, палички кориці та бадьян, зніміть каструлю з вогню і дайте їй повністю охолонути.
- Перед подачею натріть трохи апельсинової цедри поверх соусу для зовнішнього вигляду.
Загусник додавати не потрібно, оскільки соус загусне сам. Це пояснюється тим, що в журавлині дуже багато пектину. Пектин активується, коли журавлина розкривається. Саме пектин надає варенню та желе густоти.
Читайте також:
- Соус ткемалі із слив: класичний рецепт
- Хрумкі, соковиті печені курячі стегенця: рецепт, який вам вдасться
- Свинячі реберця, запечені в пиві: класичний рецепт
- Страва китайської кухні: смажені курячі крильця, яких ви ще не куштували
- Надзвичайно смачно: картопляні кульки-фрі з беконом і сиром