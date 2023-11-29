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Соусы и заправки
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Идеален к мясу: рецепт клюквенного соуса

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
138 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
1 мин
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Идеален к мясу: рецепт клюквенного соуса

Клюквенный соус / Фото: Credits

Домашний клюквенный соус гораздо лучше, чем купленный в магазине. Рецепт этого соуса в своем Instagram-блоге предлагает кулинарка Канкана Саксена. Он готовится быстро и идеально сочетается с мясом в любое время года.

  1. В кастрюле смешайте клюкву, сахар, веточки розмарина, бадьян, палочку корицы и апельсиновый сок.
  2. Затем доведите смесь до кипения и варите 10 минут, постоянно помешивая. За это время клюква раскроется, а соус загустеет.
  3. В последнюю минуту приготовления аккуратно попробуйте соус, чтобы определить, соответствует ли он желаемому уровню сладости. Если нет, добавьте еще немного сахара.
  4. Из готового соуса извлеките веточки розмарина, палочки корицы и бадьян, снимите кастрюлю с огня и дайте ей полностью остыть.
  5. Перед подачей натрите немного апельсиновой цедры поверх соуса для внешнего вида.

Загуститель добавлять не нужно, поскольку соус загустеет сам. Это объясняется тем, что в клюкве очень много пектина. Пектин активируется, когда клюква раскрывается. Именно пектин придает варенью и желе густоты.

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Дата публикации
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