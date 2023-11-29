Идеален к мясу: рецепт клюквенного соуса

Домашний клюквенный соус гораздо лучше, чем купленный в магазине. Рецепт этого соуса в своем Instagram-блоге предлагает кулинарка Канкана Саксена. Он готовится быстро и идеально сочетается с мясом в любое время года.

В кастрюле смешайте клюкву, сахар, веточки розмарина, бадьян, палочку корицы и апельсиновый сок. Затем доведите смесь до кипения и варите 10 минут, постоянно помешивая. За это время клюква раскроется, а соус загустеет. В последнюю минуту приготовления аккуратно попробуйте соус, чтобы определить, соответствует ли он желаемому уровню сладости. Если нет, добавьте еще немного сахара. Из готового соуса извлеките веточки розмарина, палочки корицы и бадьян, снимите кастрюлю с огня и дайте ей полностью остыть. Перед подачей натрите немного апельсиновой цедры поверх соуса для внешнего вида.

Загуститель добавлять не нужно, поскольку соус загустеет сам. Это объясняется тем, что в клюкве очень много пектина. Пектин активируется, когда клюква раскрывается. Именно пектин придает варенью и желе густоты.

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