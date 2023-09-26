18-річна донька Олі Полякової з'їхала від батьків та пожартувала про самостійне життя

Старша донька української співачки Олі Полякової - 18-річна Марія – поспілкувалася з прихильниками.

Зокрема, в Instagram-stories юна блогерка зізналась, що тепер живе сама в квартирі в Києві. Так, дівчина з'їхала від батьків. Маша поділилася, що їй доводиться самій готувати, а цього вона робити не любить.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однак блогерка поділилася кумедним лайфгаком, як забезпечити себе їжею. Полякова-молодша зізналась, що тато запросив її до ресторану. Звідти Маша не пішла з порожніми руками. Дівчина всю їжу, яка залишилася, спакувала собі. Як зазначила блогерка, тепер їй можна деякий час не готувати, принаймні один день.

"Бути одною, це коли зараз я живу одна і папа покликав до ресторану. Ти поїла з усіх тарілок, а все, що замовила собі, забрала додому. Чому? Тому що ми живемо одні, готувати ми не любимо, витрачати кошти на доставку теж. А це буде обід, вечеря і сніданок", - поділилася Марія.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Маша Полякова вступила на навчання до Київської консерваторії. Однак ще рік тому дівчина стала студенткою лондонського музичного університету BMus. Нещодавно Оля Полякова відповіла, чи досі навчається її старша донька у Лондоні, чи вже ні.

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