24-річна відома українська акторка вперше виходить заміж і показала фото з розкішного освідчення

Олеся Надєєва / © instagram.com/olesianadieieva

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Відома українська акторка Олеся Надєєва, яка грала в серіалі «Зворотний напрямок», вперше виходить заміж.

Артистка заручилась зі своїм коханим, актором Михайлом Дзюбою. Особливий момент в особистому житті пари стався ще 28 серпня, однак лише зараз закохані оголосили про це в Instagram.

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Олеся Надєєва та Михайло Дзюба / © instagram.com/olesianadieieva

Звичайно ж, Олеся Надєєва вже показала кадри з розкішних заручин із Михайлом Дзюбою. Чоловік ретельно до цього підготувався. Він обрав локацію на березі водойми. Актор прикрасив місце гірляндами, проєктором, де транслювались їхні романтичні світлини, розстелив плед та запалив багаття, що додавало особливої атмосфери. Обранець артистки також одягнув офіційний костюм. Врешті, увечері Михайло Дзюба встав на одне коліно, дістав обручку та промовив омріяні слова: «Чи вийдеш ти за мене заміж?».

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Олеся Надєєва та Михайло Дзюба / © instagram.com/olesianadieieva

Олеся Надєєва була неабияк була розчулена, що навіть не могла стримати сліз. Звичайно ж, акторка відповіла згодою.

«28.08.26. Це — не любов. Це — дещо більше», — підписала кадри акторка рядками з пісні ADAM.

Олеся Надєєва та Михайло Дзюба / © instagram.com/olesianadieieva

Що відомо про стосунки Олесі Надєєвої та Михайла Дзюби

Парочка разом вже близько п’яти років. Однак це не було коханням з першого погляду, принаймні, для акторки. Вони познайомились під час навчання в театральному університеті. Спершу між ними зав’язалась лише дружба. Щоправда, якщо Олеся не сприймала Михайла як коханого, то чоловік був іншої думки, оскільки вона сподобалась йому з першого погляду.

Олеся Надєєва та Михайло Дзюба / © instagram.com/olesianadieieva

Врешті, під час навчання на третьому курсі актор наважився покликати обраницю на побачення. Так між ними й зав’язались стосунки. До речі, розлука під час новорічних свят допомогла парі зрозуміти, що це не просто захоплення одне одним, а дійсно серйозні почуття, оскільки їм було складно тривалий час перебувати не разом.

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Нагадаємо, нещодавно ірландська акторка Еванна Лінч вперше вийшла заміж. Зірка «Гаррі Поттера» також відгуляла незвичайне весілля, дату якого обирала з астрологом, а заміть обручки в неї був кулон із зубом собаки.

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