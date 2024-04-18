38-річну Злату Огнєвіч запідозрили у вагітності

Українську співачку Злату Огнєвіч запідозрили в першій вагітності.

На такі думки прихильників артистки навіяло відео, яке було опубліковане на її фан-сторінці в Tik Tok. Ролик був зроблений під час одного з концертів Злати Огнєвіч.

На кадрах виконавиця постала в чорному обтислому комбінезоні. Концертне вбрання підкреслило фігуру 38-річної знаменитості таким чином, що фанам здалося, що вона вагітна первістком. З-під комбінезона у Злати нібито виднівся чималий округлий животик.

Злата Огнєвіч / Фото: скриншот з відео

У коментарях одразу стали цікавитися, невже співачка вагітна: "Злата вагітна?", "здається, Злата при надії", "можливо, вона чекає на дитинку".

Злата Огнєвіч / Фото: скриншот з відео

Утім, чимало підписників переконані, що Злата Огнєвіч не вагітна. Користувачі писали, що артистка просто підібрала невдалий костюм: "Як на мене, просто невдалий комбінезон", "якби кожен із нас одягнув цей костюм – усі б були вагітні за замовчуванням", "коли поїм, у мене ще більший живіт може бути".

Злата Огнєвіч / Фото: скриншот з відео

Сама ж Злата Огнєвіч на зв'язок поки не виходила і не коментувала чуток про свою можливу вагітність.

Зазначимо, про особисте життя Злати Огнєвіч мало що відомо. Співачка взагалі не розповідає подробиці про свої стосунки. Щоправда, восени минулого року вона натякала, що більше не самотня, та зустрічається з коханою людиною.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук оголосила, що вагітна первістком. Знаменитість також показала свій чималий округлий животик.

Читайте також: