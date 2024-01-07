39-річна відома українська акторка розсекретила стать майбутньої дитини

Вагітна Вікторія Варлей зізналася, кого народить чоловіку – хлопчика, чи дівчинку.
Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей розсекретила стать своєї майбутньої дитини.
Артистка, яка чекає на первістка, зізналася, що розповіла близьким і друзям на кого чекає на гендер-паті, яку днями влаштувала. Там Варлей сумістила корисне з приємним – організувала вечірку, яка плавно переросла у фотосесію майбутньої мами.
Варлей запропонувала подружкам вгадати, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка і, врешті, розкрила інтригу. Так, акторка та її чоловік, бізнесмен Павло чекають на донечку:
"Так все ж таки хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синочків, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа, коли ми робили ці світлини", - розповіла Варлей і показала фото себе при надії, яке зробила подруга.
Підписники сторінки артистки привітали її з такою новиною і побажали, аби дівчинка народилася здоровою та зі щасливою долею:
- Вітаю! Це чудова подія. Це щастя – родити донечку. Може потім буде синочок. Все попереду
- Вітаю вас! Це чудова новина!
- Я по животику зрозуміла, що дівчинка
Нагадаємо, не так давно Вікторія Варлей зізналася, що серед її підписників новина про її вагітність стала справжньою подією. Зокрема жінки писали Вікторії, що вона надихнула їх своєю вагітністю і що стати мамою можливо в будь-якому віці. Також Варлей зізналася, як їй вдалося завагітніти у 39 років.
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