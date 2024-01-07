39-річна відома українська акторка розсекретила стать майбутньої дитини

Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей розсекретила стать своєї майбутньої дитини.

Артистка, яка чекає на первістка, зізналася, що розповіла близьким і друзям на кого чекає на гендер-паті, яку днями влаштувала. Там Варлей сумістила корисне з приємним – організувала вечірку, яка плавно переросла у фотосесію майбутньої мами.

Варлей запропонувала подружкам вгадати, хто в неї народиться – хлопчик чи дівчинка і, врешті, розкрила інтригу. Так, акторка та її чоловік, бізнесмен Павло чекають на донечку:

"Так все ж таки хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синочків, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа, коли ми робили ці світлини", - розповіла Варлей і показала фото себе при надії, яке зробила подруга.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Підписники сторінки артистки привітали її з такою новиною і побажали, аби дівчинка народилася здоровою та зі щасливою долею:

Вітаю! Це чудова подія. Це щастя – родити донечку. Може потім буде синочок. Все попереду

Вітаю вас! Це чудова новина!

Я по животику зрозуміла, що дівчинка

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, не так давно Вікторія Варлей зізналася, що серед її підписників новина про її вагітність стала справжньою подією. Зокрема жінки писали Вікторії, що вона надихнула їх своєю вагітністю і що стати мамою можливо в будь-якому віці. Також Варлей зізналася, як їй вдалося завагітніти у 39 років.

Читайте також: