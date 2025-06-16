51-річна відома ведуча вперше показала свого чоловіка і заговорила про весілля

Анна Свірідова

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У Києві відбувся перший живий концерт YouTube-шоу "Музрум". Однією з його ведучих була Анна Свірідова, яка за лаштунками вперше за тривалий час розповіла про своє особисте життя.

51-річна радіоведуча зізналася, що наразі живе в цивільному шлюбі з чоловіком, який старше за неї на дев'ять років. "Його звати Олег, і ми знайомі вже більше 30 років. Ми навіть навчалися в одній школі – я в першому класі, а він – в десятому. Олег ніяк не пов'язаний з шоубізнесом. Він – людина, яка працює руками: може і двері поставити, і замки замінити", – розповіла ТСН.ua Анна Свірідова і вперше ексклюзивно поділилася їх спільною світлиною.

Ведуча Анна Свірідова і її обранець на ім’я Олег

Нагадаємо, першим чоловіком Анни був відомий український продюсер і промоутер Влад Ляшенко. Після 17 років спільного життя пара розлучилася, а два роки тому колишній чоловік Свірідової раптово помер просто на робочому місці – у 54-річного Влада зупинилося серце. До слова, за збігом обставин це сталося саме в тому клубі, де зараз відбувався запис концерту "Музрум".

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За словами ведучої, з її нинішнім обранцем вона жила поруч багато років, але стосунки зав'язалися вже після розлучення з першим чоловіком. На наше запитання, чи планує Свірідова після 8 років цивільного шлюбу знову офіційно вийти заміж, вона відповіла: "Так, ми плануємо, але це не на першому місці. Боже, ми вже дорослі люди і прекрасно розуміємо, що печатка в паспорті не має ніякого значення. Але, якщо треба буде дозвіл умовно в реанімацію один до одного потрапити, то ми в Дії можемо швидко одружитися".

До слова, в концерті-шоу музичних сенсацій "Музрум", який Свірідова вела разом з його автором – продюсером і ведучим Саме Разміком, брали участь багато зірок. Серед них – Дмитро Волканов, Тоня Матвієнко, Альона Омаргалієва, Злата Огнєвіч та інші. Усі артисти виступали у супроводі музикантів та без використання фонограми, а деякі презентували оновлені версії своїх хітів. Запис концерту буде доступний на YouTube до Дня Незалежності України.