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89-річну Софі Лорен забрали до лікарні та екстрено прооперували

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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89-річну Софі Лорен забрали до лікарні та екстрено прооперували

Софі Лорен / Фото: Associated Press

Зі знаменитістю стався нещасний випадок.

Відома італійська акторка та співачка Софі Лорен потрапила до лікарні.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Зазначається, що з зіркою світового кіно стався нещасний випадок у швейцарському будинку. 89-річна Софі Лорен впала у ванній кімнаті та серйозно травмувалася.

Акторка отримала такі пошкодження тіла, що не обійшлося без госпіталізації. Виявилося, що в неї декілька переломів у стегні. Ба більше, перелом у стегновій кістці був таким серйозним, що лікарі негайно прооперували зірку кіно.

Софі Лорен / © Associated Press
Софі Лорен / Фото: Associated Press

Нині Софі Лорен лежить в лікарні. Поруч із неї перебувають її сини – Карло та Едоардо. Лікарі дають оптимістичний прогноз щодо одужання акторки. Однак на знаменитість чекає тривалий шлях реабілітації. На певний час Лорен доведеться відкласти всі свої справи та зайнятися лікуванням.

Нагадаємо, нещодавно голлівудському актору Арнольду Шварценеггеру терміново зробили операцію. Зірці бойовиків знадобилося хірургічне втручання через серйозну травму руки.

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Дата публікації
Перегляди
219
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