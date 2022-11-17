Аліна Гросу поділилася рідкісним знімком з батьками

Українська співачка Аліна Гросу останнім часом рідко ділиться з прихильниками новими світлинами.

Утім, у своєму фотоблогу артиста виріши показати знімок зі своїми батьками. На фото Аліна стояла, обійнявшись з татом Михайлом Михайловичем та мамою Ганною Андріївною.

"Коли батьки з тобою в такий час – безцінно! Ця мить обійм вмить зцілює серця… У найщасливішу цю намріяну хвилину, не марно я живу своє життя", - красномовно підписала фото виконавиця.

Аліна Гросу з батьками / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, останнім часом на життєвому шляху артистки трапилося чимало випробувань. Зокрема, Аліна занедужала, знаменитості навіть робили складну операцію. Зірку оперували лікарі три з половиною години.

Окрім того, у Мережі з'являється все більше інформації, що співачка розірвала стосунки з російським актором Романом Полянським. Подейкують, що він повернувся до Москви, там його заскочили на прем'єрі фільму. Сама ж Аліна поки не коментує цю інформацію.

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