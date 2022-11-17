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Алина Гросу поделилась редким снимком с родителями

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
721
Время на прочтение
1 мин
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Алина Гросу поделилась редким снимком с родителями

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Звезда поделилась семейным контентом.

Украинская певица Алина Гросу в последнее время редко делится с поклонниками новыми фотографиями.

Впрочем, в своем фотоблоге артиста решили показать снимок со своими родителями. На фото Алина стояла, обнявшись с папой Михаилом Михайловичем и мамой Анной Андреевной.

"Когда родители с тобой в такое время – бесценно! Это мгновение объятий мгновенно исцеляет сердца… В самую счастливую эту намеченную минуту, не зря я живу свою жизнь", — красноречиво подписала фото исполнительница.

Алина Гросу с родителями / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с родителями / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, в последнее время на жизненном пути артистки случилось немало испытаний. В частности, Алина заболела, знаменитости даже делали сложную операцию. Звезду оперировали врачи три с половиной часа.

Кроме того, в Сети появляется все больше информации, что певица разорвала отношения с российским актером Романом Полянским. Поговаривают, что он вернулся в Москву, там его заскочили на премьере фильма. Сама Алина пока не комментирует эту информацию.

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Дата публикации
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