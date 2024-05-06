alyona alyona впала на сцені просто під час генеральної репетиції "Євробачення-2024" – відео

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil вийшли на генеральну репетицію свого конкурсного номеру на "Євробаченні-2024" у Мальме, Швеція.

Так, неочікувано посеред виступу на сцені трапився конфуз. Реперка alyona alyona впала і травмувалася. Як зізнається зірка, причиною падіння став елемент її костюму – трикілограмова кольчуга, на яку вона ненароком наступила. На щастя, все минуло без серйозних травм і обійшлося лише подряпинами і незначною деформацією костюма.

alyona alyona впала під час репетиції номеру на сцені "Євробачення-2024"

Тим часом на відео видно, що alyona alyona показала справжній професіоналізм. Зокрема, після прикрого випадку артистка не розгубилася, а одразу підвелася і продовжила зачитувати реп, як нічого й не трапилося. Тож, попри будь-які труднощі, Україна рішуче налаштована на перемогу в міжнародному конкурсі.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

"Все нормально. У мене кольчуга після репетицій стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Один зламаний ніготь, подряпане коліно й трохи порваний костюм – ще нічого не значить. Я встала й пішла зачитувати реп. Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати. Все нормально, дякую за турботу", - прокоментувала alyona alyona в Telegram-каналі "Євробачення Україна".

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже завтра, 7 травня. Саме тоді дует alyona alyona і Jerry Heil вийде на сцену й побореться за місце у грандфіналі, який відбудеться 11 травня. Наші представниці виступлять під номером п'ять. Редакція сайту ТСН.ua пильно стежитиме за перебігом подій, щоб першою повідомити, чи вдасться alyona alyona і Jerry Heil пройти до фіналу. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де дивитися "Євробачення-2024", а також імена всіх учасників та їхні пісні.

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