Анастасія Приходько замилувала кадрами помітно підрослого 2-річного сина

Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри свого помітно підрослого наймолодшого сина Луки.

Так, у своєму фотоблогу зіркова мама показала вечірню прогулянку з дворічним Лукою на території свого заміського маєтку. Вочевидь, малюк брав участь у зимових забавках. Зокрема, катався на санчатах.

Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

А потім вони повернулися з прогулянки додому й продовжили затишний сімейний вечір. Так, Приходько разом з дітьми дивилася мультфільм.

"Після прогулянки з купою дітей у хаті дивимося "Шрек 2", - написала артистка на кадрах.

Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Анастасія Приходько від свого теперішнього шлюбу з Олександром має двох дітей – дворічного Луку й восьмирічного Гордія. Від попередніх стосунків з бізнесменом Нурі Кухілавою співачка виховує 13-річну доньку Нану.

Нагадаємо, нещодавно вагітна 42-річня Лілія Ребрик станцювала запальну "Макарену" разом з молодшою 5-річною донькою на тлі зимового саду. Такі активні рухи неабияк збентежили її фанів, тому знаменитість відповіла на закиди, що треба бути обережнішою.

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