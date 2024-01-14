Наталія Могилевська вперше прокоментувала хейт через усиновлення двох дітей

Артистка зізналася, що вона дуже здивована реакцією суспільства.
Українська співачка Наталія Могилевська після свого зізнання про всиновлення двох дітей відреагувала на закиди хейтерів стосовно її материнства.
Зокрема, деякі шанувальники Могилевської звинувачують артистку у надмірному піарі після її новини про усиновлення донечок. Після хвилі хейту, знаменитість вирішила відповісти на схожі закиди у фотоблогу. Так, вона запевнила, що пройшла довгий шлях до прийняття цього важливого рішення. І до того ж два роки приховувала доньок від зайвих очей. Наталія зізналася, що це дивно, що у юзерів виникають такі думки.
"Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань", - зазначила Могилевська.
Також зірка чесно відповіла, що під час адаптації до нового життя їй було складно. Але вона успішно з усім впоралася й зрештою її родина віднайшла гармонію.
"На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і що з ними буде все гаразд", - додала співачка.
Нагадаємо, нещодавно за Наталію Могилевську заступилася дружина Остапчука Катерина Полтавська. Блогерка різко відповіла всім, хто дорікає артистці за усиновлення двох доньок.
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