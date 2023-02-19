Анатолій Анатоліч розповів про свій дохід під час війни: "Я безробітний"

Український телеведучий Анатолій Анатоліч, як і багато інших зірок українського шоубізнесу, під час повномасштабної війни втратив основний свій заробіток.

Як зізнався знаменитість, нині його доходи дорівнюють нулю. Щоправда, певний заробіток йому приносять рекламні інтеграції в Instagram, але це невеликі кошти.

"Мої заробітки за останні місяці дорівнюють нулю. Щось я отримав за рекламу в Instagram. Це може бути 5-10% від того, що я заробляв раніше. Я безробітний", - поділився Анатоліч в інтерв'ю "Зірковий".

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий також розповів, коли веде якісь благодійні заходи, на яких збирають кошти на допомогу Україні, то не бере за це гроші.

Зазначимо, раніше ексколега Анатолія Анатоліча, ведучий Даніель Салем також розповів про свій дохід під час війни в Україні. Зокрема, знаменитість, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, пішов захищати Україну від окупантів. Ресторанним бізнесом Салем припинив займатися. За рекламні інтеграції чи зніманнях у шоу він теж кошти не бере. Натомість єдиний заробіток, який нині має ведучий, це його зарплата за службу у ЗСУ.

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