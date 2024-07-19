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Андрій Данилко приголомшив, який вигляд мав на початку кар'єри

Андрій Данилко приголомшив, який вигляд мав на початку кар'єри

Андрій Данилко

Зіркові колеги шоумена вже прокоментували його фото з молодості.

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – показав себе у юні часи.

Зокрема, у фотоблогу артист опублікував знімок, на якому зображений на темному тлі у чорному светрі. Андрій позує з доволі загадковим виразом обличчям. До слова, артист не став писати рік, коли було зроблено фото, проте дав можливість спробувати вгадати підписникам: "Вгадаєте рік?"

Андрій Данилко / © instagram.com/v_serduchka
Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

Так, свої здогадки вже висловили фани Сердючки. Вони переконані, що ця світлина була зроблена у період становлення його кар'єри, коли зірковому юнакові було близько 15 років. Тим часом колеги Данилка також оцінили кадр і написали свої припущення.

  • "Рік томного погляду!" – Андрій Бєдняков
  • "То був класний рік" – Леся Нікітюк
  • "1989" – Дмитро Монатік
  • Ви бомбезний у будь-якому віці
  • Рік точно не вгадати, а от вік – близько 15

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна приголомшила своїм архівним фото з дитинства, зробленим понад 30 років тому. Блогерка порівняла свою зовнішність з їхнім 4-річним сином Марко й здивувала неабиякою схожістю.

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