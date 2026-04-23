Гламур
42
1 хв

Андрій Джеджула замилував відео з донькою та зворушив зверненням до малечі

Ведучий показав теплі кадри з донькою та розчулив підписників щирими словами.

Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Андрій Джеджула з донькою

Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

Телеведучий Андрій Джеджула зворушив мережу відео з донькою Емілі та ніжним привітанням, яке стрімко набирає реакції.

Зірка поділився у соцмережах особливим моментом із сімейного життя — коротким, але емоційним роликом на честь доньки. Малечі виповнилося десять місяців, і з цієї нагоди він звернувся до неї. У відео щира ніжність і домашня атмосфера. Поруч із татом — сама Емілі та двоє котів, що додає ще більшого затишку.

«Емілі, сонечко наше, моя молодша принцесочка», — ніжно звертається до малечі ведучий.

Нескладно помітити, що за ці місяці між ними виник особливий зв’язок, який батько хоче вберегти попри будь-які обставини. У підписі до відео він ще більше відкриває свої почуття — і не лише до доньки.

«10 місяців разом і нехай так буде завжди проти всіх правил буття! Люблю тебе, моя крихітка! І тебе, наша кохана мамочка», —написав під відео ведучий.

У коментарях користувачі не стримують емоцій: пишуть, що такі кадри «лікують» після в теперішні складні часи, а сама Емілі вже підкорює серця. Дехто звернув увагу й на самого ведучого — мовляв, батьківство помітно змінило його, зробивши більш чутливим і відкритим.

