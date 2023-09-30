Артем Пивоваров допоміг військовому освідчитися коханій просто під час концерту

Співак підтримав молоду пару.
Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров допоміг військовослужбовцю під час свого концерту.
На сольному концерті виконавця до нього з проханням підійшов боєць ЗСУ, який захотів освідчитися своїй коханій дівчині. Пивоваров без роздумів погодився та запросив захисника на сцену. Відео цієї зворушливої миті співак поділився у своїх Instagram-stories.
Військовий із букетом квітів покликав свою дівчину, став на одне коліно та запропонував їй стати його дружиною. Обраниця чоловіка відповіла йому згодою та, не стримуючи емоцій, поцілувала його. У цей час Пивоваров з хвилюванням спостерігав за усім з-за куліс, а глядацький зал привітав закоханих бурхливими оплесками.
Нагадаємо, днями стало відомо, що український режисер Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій, яка молодша за нього на 20 років.
Читайте також: