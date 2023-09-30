Артем Пивоваров допоміг військовому освідчитися коханій просто під час концерту

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров допоміг військовослужбовцю під час свого концерту.

На сольному концерті виконавця до нього з проханням підійшов боєць ЗСУ, який захотів освідчитися своїй коханій дівчині. Пивоваров без роздумів погодився та запросив захисника на сцену. Відео цієї зворушливої миті співак поділився у своїх Instagram-stories.

Військовий із букетом квітів покликав свою дівчину, став на одне коліно та запропонував їй стати його дружиною. Обраниця чоловіка відповіла йому згодою та, не стримуючи емоцій, поцілувала його. У цей час Пивоваров з хвилюванням спостерігав за усім з-за куліс, а глядацький зал привітав закоханих бурхливими оплесками.

На концерті Артема Пивоварова військовий зворушливо освідчився коханій

Нагадаємо, днями стало відомо, що український режисер Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій, яка молодша за нього на 20 років.

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