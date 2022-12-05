Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу допомогли придбати "швидкі" для України

Британські актори Бенедикт Камбербетч і Джуд Лоу допомогли зібрати гроші для придбання машин "швидкої" для українців.

Зірки кіно підтримали ініціативу збору коштів під час благодійного концерту, який у Великій Британії організували посольства Естонії та України. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом під час заходу вдалося зібрати 90 тисяч фунтів стерлінгів, за які було придбано три автівки "швидкої", які вже прибули до України.

"Зайве говорити, що ці машини пристосовані до роботи у важких умовах і зможуть проїхати і врятувати життя там, де звичайні авто не впоралися б. Дуже приємний і дуже важливий подарунок", - подякували за нові автівки у МОЗ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в нашій країні Бенедикт Камбербетч висловив свою підтримку українцям. Відомий актор приймає участь у благодійних заходах та навіть прихистив у своєму будинку біженців з України.

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