Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу помогли приобрести "скорые" для Украины

Британские актерыБенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу помогли собрать деньги на покупку машин "скорой" для украинцев.

Звезды кино поддержали инициативу сбора средств во время благотворительного концерта, организованного в Великобритании посольствами Эстонии и Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего во время мероприятия удалось собрать 90 тысяч фунтов стерлингов, за которые было приобретено три автомобиля "скорой", которые уже прибыли в Украину.

"Лишне говорить, что эти машины приспособлены к работе в тяжелых условиях и смогут проехать и спасти жизнь там, где обычные авто не справились бы. Очень приятный и очень важный подарок", — поблагодарили за новые автомобили в Минздраве.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в нашей стране Бенедикт Камбербэтч выразил свою поддержку украинцам. Известный актер принимает участие в благотворительных мероприятиях и даже приютил в своем доме беженцев из Украины.

Читайте также: