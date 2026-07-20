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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
1 хв

Богдан Буше зізнався, який натяк дівчини поставив хрест на їхньому спілкуванні

Ведучий висловився про жінок, які натякають чоловікам на дорогі покупки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Богдан Буше зізнався, який натяк дівчини поставив хрест на їхньому спілкуванні

© instagram.com/bushe8

Ведучий Богдан Буше, який нещодавно зізнався, чи перебуває в стосунках зараз, розповів, як дівчата натякали йому на дорогі подарунки ще на початку знайомства.

Зірка відверто розповів про випадки, які змусили його насторожитися ще на старті спілкування з потенційними обраницями. За словами блогера, подібних історій у його житті було небагато, однак вони добре закарбувалися в пам’яті. Він каже, що вже тоді розумів: із такими дівчатами у нього різні життєві цінності. Саме тому жодного продовження ці знайомства не мали. Буше переконаний, що подібні натяки можна розпізнати майже одразу.

«Таких ситуацій було максимум дві. Те, що мені запам’яталося, це там буквально через тиждень спілкування дівчина говорить: „Ой, мені машину треба перевзути на зимову гуму“. Я кажу: „Окей, перевзувай“. „Блін, а в мене гума вже така затаскана“. Кажу їй, що розумію. Але там навіть не пахло ні серйозними стосунками, ні якимось більш серйозним спілкуванням», — пригадав Богдан у шоу «Тур зірками».

Богдан Буше / © instagram.com/bushe8

Богдан Буше / © instagram.com/bushe8

Блогер пояснив, що саме після таких розмов остаточно переконувався: їхні погляди на стосунки не збігаються. Для нього подібні натяки на матеріальну допомогу ще до початку серйозного роману є сигналом, що продовжувати знайомство не варто.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Буше показався в клініці під крапельницею і розкрив, що сталося.

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Дата публікації
Кількість переглядів
576
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