Британський гурт Coldplay та Святослав Вакарчук заспівали "Обійми" на концерті у Брюсселі

Легендарний британський рок-гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном продовжує підтримувати Україну на своїх концертах.

Так, днями в рамках свого туру гурт Coldplay виступив у Брюсселі.

У столиці Бельгії на стадіоні King Baudouin Stadium, де відбувався концерт, до музикантів неочікувано долучився соліст українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

У музичному супроводі Coldplay Вакарчук виконав свій ліричний трек "Обійми". Уся зала підспівувала Вакарчуку в унісон. Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Зазначимо, що це не вперше коли Coldplay на своїх виступах підтримав Україну. Так, під час концерту у Брюсселі соліст гурту Кріс Мартін вийшов на сцену з синьо-жовтими стрічками на зап'ясті.

Перед цим, місяць тому, британський колектив давав концерт у Варшаві. Там Coldplay українською мовою виконав той самий хіт "Океан Ельзи" "Обійми". Про це у себе на Facebook розповів комік та музикант Іван Марунич. Він поділився, що разом з Coldplay композицію "Обійми" заспівав хлопець, якого вони "зустріли на набережній Вісли".

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