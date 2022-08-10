Мешканців Вінниччини попереджають про вибух: що сталося

На Вінниччині сьогодні пролунає вибух.
У Писарівці Калинівського району 10 серпня підриватимуть кар'єр. Перед проведенням підривів даватимуть попереджувальний сигнал.
Про це інформують місцеві ЗМІ з посиланням на адміністрацію кар‘єру.
Роботи узгодили з Вінницькою ОВА. Зазначається, що зона розкидання кусків породи від вибуху може сягати 350 м від контурів кар’єру.
"Не наближайтеся до території кар‘єру. Зона розкидання кусків породи від вибуху може сягати 350 м від контурів кар’єру. Важливо! Вибух відбудеться після попереджувального сигналу — гудка сирени", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня у Харкові пролунало 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.
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