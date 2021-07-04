Брітні Спірс телефонувала до служби порятунку вночі перед засіданням суду

Артистка заявила, що вона жертва жорстокого поводження опікунів.

Американська співачка Брітні Спірс, яка програла суд та залишається під опікунством свого батька, телефонувала до служби порятунку напередодні засідання.

Як пише The New Yorker, 39-річна артистка телефонувала 911 вночі. Виконавиця заявила, що вона жертва жорстокого поводження опікунів. Тоді до її будинку прибули правоохоронці.

Також читайте Колишній бойфренд Спірс Тімберлейк публічно підтримав її у боротьбі за скасування опікунства

У повідомленні також йдеться, що влада закрила записи повідомлення Брітні, попри те, що закони Каліфорнії зазвичай дозволяють громадськості отримувати доступ до екстрених викликів. Це пояснюється тим, що розслідування ще триває.

Зі свого боку, команда зірки переймалася, що Спірс скаже у суді та навіть підготувалися до непередбачуваної поведінки артистки.

"Вони переймалися, що Спірс може сказати наступного дня і обговорили, як підготуватися, якщо вона вийде з-під контролю", – повідомило джерело.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс вперше за 13 років опікунства своїм батьком зробила публічну заяву в залі суду. Співачка виступала протягом 20 хвилин і за цей час розповіла, що не володіє своїм життям і що хоче повернути свої права. Спірс розповіла, що під час примусового лікування їй призначили літій, через вживання якого вона почувалася "як ніби п'яною" впродовж 5 років. Крім того, за словами зірки, її змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла мати дітей, без права видалити її.

Втім, суд відхилив прохання артистки про відсторонення її батька від опікунства. Наступне слухання у справі призначено на 14 липня.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання