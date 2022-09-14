Брітні Спірс жорстко образила Крістіну Агілеру через її фігуру

Відома американська співачка Брітні Спірс публічно образила фігуру виконавиці Крістіни Агілери.

Так, у своєму Instagram Брітні натякнула, що у її колеги за сценою далеко неідеальна статура. Попдіва опублікувала допис, де був напис: "Я виявила, що є один спосіб виглядати худою: тусуватися з товстими людьми".

Під цитатою артистка пояснила, що якби виступала на одній сцені зі співачкою Крісіною Агілерою, то на її тлі вона була б стрункою.

"Якби у мене були такі ж танцівники, як у Крістіни Агілери, я б мала неймовірно маленький вигляд на сцені", - пожартувала Брітні.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

У коментарях під дописом користувачі були неприємно здивовані. Вони зазначили, що й сама Брітні має неідеальну фігуру.

Після того, як Спірс отримала шквал критики, то вона спробувала виправдатися за свої слова. Зірка пояснила, що нікого не хотіла образити.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Я в жодному разі не критикувала прекрасне тіло Крістіни, воно таке, яке воно є! Я була один раз на її виступі і помітила відмінність людей на сцені! Вона красива сильна жінка. Дякую, Крістіно, за те, що надихнула мене. Те, що я опублікувала, є проекцією невпевненості, з якою я весь час маю справу через те, як до мене ставилися мої батьки та засоби масової інформації... Я ніколи б навмисно нікого не ганьбила, тому що я знаю, що це таке", - пояснила Брітні.

Сама ж Крістіна не коментувала висловлювання попдіви. Виконавиця лише відписалася від Брітні в Instagram.

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