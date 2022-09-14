Бритни Спирс жестко оскорбила Кристину Агилеру из-за ее фигуры

Известная американская певица Бритни Спирс публично оскорбила фигуру исполнительницы Кристины Агилеры.

В своем Instagram Бритни намекнула, что у ее коллеги за сценой далеко неидеальное телосложение. Поп-дива опубликовала пост, где была надпись: "Я обнаружила, что есть один способ выглядеть худой: тусоваться с толстыми людьми".

Под цитатой артистка объяснила, что если бы выступала на одной сцене с певицей Крисиной Агилерой, то на ее фоне она была бы стройной.

"Если бы у меня были такие же танцовщики, как у Кристины Агилеры, я бы выглядела невероятно маленькой на сцене", — пошутила Бритни.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

В комментариях под постом пользователи были неприятно удивлены. Они отметили, что и у самой Бритни неидеальная фигура.

После того, как Спирс получила шквал критики, то она попыталась оправдаться за свои слова. Звезда объяснила, что никого не хотела обидеть.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Я ни в коем случае не критиковала прекрасное тело Кристины, оно такое, каково оно есть! Я была однажды на ее выступлении и заметила отличие людей на сцене! Она красивая сильная женщина. Спасибо, Кристина, за то, что вдохновила меня. То, что я опубликовала, является проекцией неуверенности, с которой я все время имею дело из-за того, как ко мне относились мои родители и средства массовой информации... Я никогда бы намеренно никого не обижала, потому что я знаю, что это такое", – объяснила Бритни.

Сама же Кристина не комментировала высказывания поп-дивы. Исполнительница только отписалась от Бритни в Instagram.

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