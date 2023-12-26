Будинок Бейонсе, який вона продала, згорів просто на Різдво

Будинок американської зірки Бейонсе, де вона жила від народження до п'яти років, загорівся у різдвяну ніч.

25 грудня о 2 ночі у техаському маєтку почалася пожежа. У момент займання всередині перебували нові власники зіркового будинку. На щастя, їм разом з двома дітьми вдалося врятуватися. Сім'я вибігла на вулицю в одних піжамах.

Найбільшу площу вогонь охопив на другому поверсі. Після прибуття рятувальних служб, пожежу вдалося загасити за 10 хвилин. Про це повідомляє Daily Mail.

До слова, Кіт Розен, організатор екскурсій для прихильників Бейонсе, зазначив, що її будинок дитинства постійно користувався великим інтересом серед фанів.

"Люди, які їздять у ці тури, прихильники Бейонсе, фанатики. Побачити дім, де вона спочатку жила, – це все одно, що поїхати до Віфлеєму – місця народження їх лідера», – розповів Кіт.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

Зазначимо, батьки Бейонсе продали будинок декілька десятиліть тому. Наразі сама виконавиця з чоловіком мешкають у Каліфорнії у розкішному маєтку із видом на океан у Малібу. Помешкання обійшлося подружжю у 200 млн дол.

Нагадаємо, декілька місяців тому на концерт до Бейонсе завітала Мадонна з дітьми й наробила фото за кулісами.

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