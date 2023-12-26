Українські бійці вдарили по ворогові під Авдіївкою (відео)

Традиційно, російські загарбники не можуть зберегти своє жалюгідне життя в Україні.

ЗСУ вразили групу російських піхотинців під Авдіївкою. Ворог зазнав втрат.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці вдарили по ворогу під Авдіївкою

Працювали наші захисники американським 40-мм гранатометом МК-19. Кадри потужної роботи показали бійці 3-ї роти ОМПБ 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 26 грудня 2023 року орієнтовно становлять особового складу близько 354 960 окупантів. За добу українські військові ліквідували 1 010 осіб.

Читайте також: