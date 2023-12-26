Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой (видео)

Традиционно российские захватчики не могут сохранить свою жалкую жизнь в Украине.

ВСУ поразили группу российских пехотинцев под Авдеевкой. Враг понес потери.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой

Работали наши защитники американским 40-мм гранатометом МК-19. Кадры мощной работы показали бойцы 3-й роты ОМПБ 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Напомним, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 354 960 оккупантов. За сутки украинские военные ликвидировали 1010 человек .

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