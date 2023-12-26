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Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой (видео)

Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
2132
Время на прочтение
1 мин
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Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой (видео)

ВСУ ударили по врагу под Авдеевкой

Традиционно российские захватчики не могут сохранить свою жалкую жизнь в Украине.

ВСУ поразили группу российских пехотинцев под Авдеевкой. Враг понес потери.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой

Украинские бойцы ударили по врагу под Авдеевкой

Работали наши защитники американским 40-мм гранатометом МК-19. Кадры мощной работы показали бойцы 3-й роты ОМПБ 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Напомним, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 354 960 оккупантов. За сутки украинские военные ликвидировали 1010 человек .

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Дата публикации
Просмотры
2132
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