Джамала вперше від початку війни дала концерт в України, аби допомогти військовим на Херсонщині

Співачка виступила у музеї Ханенків, що розташований у Києві.

Українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала вперше за вісім місяців повномасштабної війни дала концерт в Україні.

Як йдеться у сюжеті ТСН, виступ зірки відбувся у київському музеї Ханенків, який постраждав від дій російських окупантів. Саме це місце артистка обрала не спроста. Своїм виступом Джамала хотіла показати, що росіяни знищують не лише військові об'єкти, а й культурну спадщину України.

У музеї Ханенків артистка презентувала альбом, який отримав назву "Поклик". Пісні, які увійшли до платівки, співачка писала у різних місцях: в автівках, у літаках, у різних країнах, де Джамалі довелося побувати за вісім місяців повномасштабної війни.

Вперше за повномасштабну війну Джамала дасть концерт в Україні

"Хочу сказати, не дуже скоро мені захотілось щось написати - тільки через три місяці перший рядок, перша мелодія прийшла. Де б він не народжувався - чи нота, чи рядок - все одно все веде сюди", - зазначила артистка.

Концерт зірки не лише розважальний, але й благодійний. Виконавиця збирала кошти для українських захисників, які нині борються за Херсон, - для 57-ї мотопіхотної бригади.

"Як би це дивно не звучало - саме цей "Поклик" буде збирати на зброю. Кожен квиток - це донат", - наголосила артистка.

З необхідних 300 тисяч гривень дві третини коштів вже зібрали завдяки квиткам і донатам. Збір ще триває і долучитися може кожен охочий.

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