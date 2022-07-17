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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися – ЗМІ

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися – ЗМІ

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек тепер офіційно чоловік та дружина.

Закохані, які минулого року знову почали зустрічатися, одружилися.

Про це повідомило видання TMZ, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що пара одружилася таємно. Закохані не хотіли це афішувати, адже у минулому саме публічність завадила їм бути разом.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / © Associated Press
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

До слова, 16 липня Дженніфер та Бен отримали свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. У документі вказані справжні та повні імена знаменитостей: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Згодом інформацію про одруження виданню підтвердило й джерело, близьке до Дженніфер та Бенна. Самі ж закохані поки не коментують своє весілля.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Зазначимо, 2002 року знаменитості вже зустрічалися та були заручені. Але тоді їхнє спільне життя не склалося. 2004 року вони розійшлися. Та через 17 років парочка знову зійшлася. А 24 липня – на 52-річчя артистки – Аффлек освідчився своїй коханій.

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