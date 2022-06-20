Дженніфер Лопес назвала свою 14-річну доньку небінарною персоною

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес нещодавно виступала на стадіоні у Лос-Анджелесі разом зі своєю 14-річною донькою Еммою.

На сцені вони виконали пісню Крістіни Перрі A Thousand Years.

Коли виконавиця оголошувала, що буде співати разом зі своєю дитиною, то здійснила камінгаут Емми. Дженніфер, коли говорила про доньку, то використовувала займенники "вони" та "їх".

А вся справа в тім, що Емма є небінарною персоною та поки не визначилися, ким вона хоче бути: хлопчиком чи дівчинкою.

"Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні. Я постійно прошу їх заспівати зі мною, а вони не хочуть. Тож це дуже особливий випадок. Вони дуже зайняті, заброньовані і дорого коштують", - оголосила Лопес вихід Емми на сцену.

Дитина Дженніфер вийшла на сцену у картузі та рожевому костюми. У руках Емма тримала мікрофон, який був розфарбований кольорами веселки – символ ЛГБТ-спільноти.

Зазначимо, небінарні особи можуть ідентифікувати себе як людей, які мають два або більше гендерів; не мають гендеру; чи мають коливання гендерної ідентичності.

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