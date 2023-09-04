Дженніфер Лопес у мереживному спідньому похизувалася апетитними формами

Співачка та акторка Дженніфер Лопес приголомшила своїм зовнішнім виглядом у новій фотосесії.

Знаменитість поділилася пікантними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Лопес стала обличчям рекламної кампанії бренду спідньої білизни Intimissimi.

54-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою, пишним бюстом та стрункими ніжками у синьому комплекті з молочним мереживом. Оголені плечі знаменитість прикрила легким атласним халатиком з тієї ж колекції. У кадрі Лопес позувала у розкутих позах біля дзеркала та у ліжку.

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Коли здається, що це правильно... нічого інше не має значення", - підписала світлини Дженніфер.

Шанувальники, як завжди, не перестають надихатися красою 54-річної акторки, тож записали її приємними коментарями під фото: "О Боже, це просто вау", "Взагалі законно бути такою гарною?", "Фатальна жінка", "Форми просто супер", "Жінка-вогонь".

Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, раніше своєю фігурою у спідньому фанів приголомшила українська танцівниця Ілона Гвоздьова.

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