Енн Гетевей назвала Володимира Зеленського "героєм нашого часу" та підтримала Україну

Зірка відреагувала на промову президента на Берлінале-2023.
Голлівудська акторка Енн Гетевей стала однією з багатьох світових зірок, хто підтримав Україну під час повномасштабного російського вторгнення.
Про свою солідарність з українським народом заявила і під час 73-го Берлінського кінофестивалю, який відбувся 16 лютого. Гетевей відреагувала на промову президента Володимира Зеленського, який звернувся до учасників заходу та подякував за підтримку нашого опору окупантам.
Зірка кіно у своєму звернені назвала українського лідера "героєм нашого часу" та наголосила на тому, що більшість людей у світі прагнуть миру. Промовою Гетевей поділилося видання Associated Press.
"Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за те, що включили у програму героя нашого часу та за те, що дали можливість посилити послання України, яке є загальним прагненням миру. І я хотіла би сказати, що є дуже багато тих, хто прагне миру у цій складній ситуації", - сказала Енн.
Нагадаємо, також 16 лютого до України з підтримкою приїхав зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон. Актор привіз пікап для українських захисників.
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