Енн Гетевей назвала Володимира Зеленського "героєм нашого часу" та підтримала Україну

Голлівудська акторка Енн Гетевей стала однією з багатьох світових зірок, хто підтримав Україну під час повномасштабного російського вторгнення.

Про свою солідарність з українським народом заявила і під час 73-го Берлінського кінофестивалю, який відбувся 16 лютого. Гетевей відреагувала на промову президента Володимира Зеленського, який звернувся до учасників заходу та подякував за підтримку нашого опору окупантам.

Зірка кіно у своєму звернені назвала українського лідера "героєм нашого часу" та наголосила на тому, що більшість людей у світі прагнуть миру. Промовою Гетевей поділилося видання Associated Press.

"Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за те, що включили у програму героя нашого часу та за те, що дали можливість посилити послання України, яке є загальним прагненням миру. І я хотіла би сказати, що є дуже багато тих, хто прагне миру у цій складній ситуації", - сказала Енн.

Нагадаємо, також 16 лютого до України з підтримкою приїхав зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон. Актор привіз пікап для українських захисників.

Читайте також: