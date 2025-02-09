Гурт Ziferblat представить Україну на "Євробаченні-2025": яке їм місце пророкують букмекери

Букмекери після нацвідбору, де переміг гурт Ziferblat, зробили свої ставки на переможців "Євробачення-2025".

Так, після проведення фіналу конкурсу прогнози щодо виграшу України на "Євробаченні-2025" дещо змінилися. Якщо раніше на офіційному сайті пісенних перегонів ми очолювали трійку лідерів, а потім увійшли до п'ятірки найкращих, то зараз спостерігаємо за зниженням позиції.

На думку букмекерів, український гурт Ziferblat може посісти шосте місце з ймовірністю 4%. Тим часом на першу сходинку піднялася Швеція. Її шанси на перемогу оцінюють в 10%.

"Срібло" букмекери пророкують Ізраїлю з ймовірністю його завоювати у 8%. А ось замикає трійку лідерів Франція. Букмекери оцінили шанси країни здобути третє місце в 7%.

Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2025" / Фото: eurovisionworld.com

Проте засмучуватися ще зарано, адже "Євробачення-2025" відбудеться у травні й це лише попередні прогнози. Тому за декілька місяців букмекери ще неодноразово змінюватимуть свою думку. Тим паче, що зараз ще не всі з 38 країн-учасниць визначилися з музичним представником. До того ж інколи букмекери помиляються та їхні прогнози не справджуються.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відгримів нацвідбір на "Євробачення-2025". Шляхом голосування було визначено, що від України до Базелю, Швейцарія, де відбудеться міжнародний пісенний конкурс, поїде гурт Ziferblat. Що відомо про музичний колектив і пісні Ziferblat – читайте за посиланням.

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