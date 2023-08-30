Ірину Федишин у Чехії зупинила поліція

Також артистка розповіла, як в Україні ледь не потрапила в аварію.

Українська співачка Ірина Федишин поділилася, що в Чехії з нею стався курйозний інцидент.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що її зупинили місцеві поліцейські, коли вона на авто поверталася до України. За словами виконавиці, причиною цього стали українські номери. Зокрема, поліцейські перевірили документи та разом із собаками провели обшук. Жодних порушень правоохоронці не виявили, тож відпустили знаменитість далі продовжувати рух.

Ірину Федишин зупинила поліція / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Зупинила чеська поліція, привернули увагу українські номери: огляд автівки та усіх речей. Всі документи в порядку, нічого протизаконного не знайшли. Закінчилося все фото на згадку", - поділилася виконавиця.

Ірина Федишин із поліцейськими / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Та на цьому неприємні пригоди Ірини Федишин не закінчилися. Вже в Україні співачка ледь не потрапила в серйозну ДТП. Знаменитість їхала дорогою, коли вже стемніло. Однак негода повалила дерева, які впали на проїжджу частину. Артистка переїхала дерево. На щастя, Федишин їхала на малій швидкості, тож їй вдалося впоратися з керуванням.

Ірина Федишин ледь не потрапила в аварію / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Ми ледь не потрапили в аварію. Ми заїхали до України і просто шоковані. Реально, дерево лежить посеред дороги. Переїхали дерево, яке було посеред дороги. Добре, що швидкість була невеликою і вдалося впоратися з керуванням, і ми не вилетіли у кювет", - приголомшила знаменитість.

Ірина Федишин ледь не потрапила в аварію / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка не залишила дерево, а разом з іншими водіями відтягла його з дороги. Однак воно було не єдиним. Тож виконавиці довелося ще одне відтягувати, аби інші водії не потрапили в аварію.

Ірина Федишин ледь не потрапила в аварію / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Ми тільки-но одне дерево відтягнули, знову дерево на дорозі", - зазначила співачка.

Ірина Федишин ледь не потрапила в аварію / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно блогерку Юлію Вербу зупинила поліція за кордоном. Щоправда, із зіркою Мережі це сталося в Італії.

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