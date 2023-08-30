Ирину Федишин в Чехии остановила полиция

Также артистка рассказала, как в Украине едва не попала в аварию.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась, что с ней в Чехии произошел курьезный инцидент.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что ее остановили местные полицейские, когда она на автомобиле возвращалась в Украину. По словам исполнительницы, причиной этого стали украинские номера. В частности, полицейские проверили документы и вместе с собаками провели обыск. Никаких нарушений правоохранители не обнаружили, поэтому отпустили знаменитость дальше продолжать движение.

Ирину Федишин остановила полиция / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Остановила чешская полиция, привлекли внимание украинские номера: осмотр автомобиля и всех вещей. Все документы в порядке, ничего противозаконного не нашли. Закончилось все фото на память", — поделилась исполнительница.

Ирина Федишин с полицейскими / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Но на этом неприятные происшествия Ирины Федишин не закончились. Уже в Украине певица едва не попала в серьезное ДТП. Знаменитость ехала по дороге, когда уже стемнело. Однако непогода повалила деревья, которые упали на проезжую часть. Артистка переехала дерево. К счастью, Федишин ехала на малой скорости, и ей удалось справиться с управлением.

Ирина Федишин чуть не попала в аварию / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мы едва не попали в аварию. Мы заехали в Украину и просто шокированы. Реально, дерево лежит посреди дороги. Переехали дерево, которое было посреди дороги. Хорошо, что скорость была небольшой и удалось справиться с управлением, и мы не вылетели в кювет", – ошеломила знаменитость.

Ирина Федишин чуть не попала в аварию / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица не бросила дерево, а вместе с другими водителями оттащила его с дороги. Однако оно было не единственным. Так что исполнительнице пришлось еще одно оттягивать, чтобы другие водители не попали в аварию.

Ирина Федишин чуть не попала в аварию / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мы только что одно дерево оттащили, снова дерево на дороге", — отметила певица.

Ирина Федишин чуть не попала в аварию / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно блогершу Юлию Вербу остановила полиция за границей. Правда, со звездой Сети это произошло в Италии.

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