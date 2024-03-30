Камалія показала свою маму та публічно звернулася до неї

Артистка зворушливо привітала найріднішу людину зі святом.
Українська співачка Камалія розповіла про свято у родині.
Сьогодні 30 березня, мама співачки Інна святкує день народження. З цієї нагоди Камалія у себе в Instagram запостила ніжну світлину з мамою-красунею. На зображенні зірка постає у обіймах рідної людини. Також Камалія адресувала мамі теплі вітальні слова й висловила вдячність:
"Матусю, з Днем народження тебе! Сьогодні я хочу сказати тобі дякую за все. Ти завжди була для мене опорою i наставником. Ти навчила мене цінувати прості радості життя і завжди йти вперед, незважаючи ні на що. Бажаю тобі сьогодні усмішок, радості і щоб твоє серце було наповнене любов'ю та теплотою. Нехай кожен день приносить тобі тільки хороший настрій і позитив. Люблю тебе і обіймаю ніжно!", - замилувала підписом кадру співачка.
У коментарях під святковим дописом шанувальники Камалії також долучилися до привітань її мами:
- Вітаю, многії літа матусі-красуні! Міцного здоров'я! Миру в душі й мирного неба
- Долучаюсь до привітань! Маю честь бути знайомою з Інною! Неймовірної сили та енергії пані. З Днем народження! Будьте щасливі
- Вітаю тебе з іменинницею! Бажаю Інні Петрівні міцного здоров'я, жіночого щастя і всього найкращого!
Нагадаємо, нещодавно Камалія показала своїх 10-річних донечок-близнят і здивувала, як швидко вони подорослішали.
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